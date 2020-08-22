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Владимир
Профиль пользователя KuroiRider

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О себе

Любитель готик-метала с женским вокалом (Lacuna coil), просто метал (Disturbed, Trivium), эмбиента (CBL), немного пост-панка и великолепного Акиры Ямаоки.
Люблю кататься на велосипеде летом и на лыжах зимой.
В свободное время читаю (Терри Пратчет в данный момент), смотрю сериалы/фильмы/аниме.
Так же летом любитель выбраться в лес на тихую охоту (за грибами).
Не против выбраться с палатками на речку на день другой (в осном катался на Оку).

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
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