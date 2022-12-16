Владимир
Профиль пользователя Jane_z
О себе
Ищу подруг. Как по переписке, так и в жизни)
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия
Не нравится:
💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность
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