Владимир
Профиль пользователя ItsOver

фото пользователя ItsOver
фото #2 пользователя ItsOver
фото #3 пользователя ItsOver
фото #4 пользователя ItsOver
фото #5 пользователя ItsOver
фото #6 пользователя ItsOver
фото #7 пользователя ItsOver
фото #8 пользователя ItsOver

О себе

Прогулки, путешествия, скорость на дороге, музыка

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Владимир → прогуляться, перекусить

За живое общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

маленькое фото пользователя elttilton
Владимир → Другое

Прогуляться,пообщаться

маленькое фото пользователя Villend
Владимир → Другое

Хочу погулять с тобой и твоей собакой

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Обсудить аниме/манги/игры/3д/дизайн/vr/прохождение игр на ютуб

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владимир

Ищешь друзей и компанию в городе Владимир?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владимир.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.