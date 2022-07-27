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Владимир
Профиль пользователя Igorek18

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О себе

Привет, я тут новенький, поэтому буду прост. Ищу друзей, возможно отношения. Но все это будет понятно лишь по общению, так что да, я ищу общение.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
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