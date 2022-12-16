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Владимир
Профиль пользователя goodrem84

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О себе

Люблю путешествовать, хорошие рестораны, музыку кино. Много чо интересно пиши…

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📚 Книги 📺 Политика 🏫 Учеба
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