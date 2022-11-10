Привет , ну что говорить ну пусть будет хуй .Ну если серьезно ,то веселый,местами харизматичный(так мама говорит)начитанный ибо мы ведь любим ссылаться на слова давно умерших людей кстати это тоже чья то цитата .да и просто Артем а это как диагноз и самый большой и волосатый плюс это мой песель 😂

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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