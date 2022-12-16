Владимир
Профиль пользователя Elizabeth3

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О себе

Люблю играть в видеоигры и смотреть сериалы (американские, корейские)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Владимир → пообщаться

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