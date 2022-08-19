Люблю гулять, путешествовать по городам России, кино, литературу, особенно фантастику, ищу просто друга, с которым была бы интересно общаться. Моя проблема: я интроверт.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Владимир?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владимир.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.