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Владимир
Владимир
Профиль пользователя Dmitry33
О себе
Занимаюсь спортом ❌ Люблю силовые тренировки ✅ Гулять люблю и пообщаться на интересные темы
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб
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