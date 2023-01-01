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Владимир
Профиль пользователя Dmitry33

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О себе

Занимаюсь спортом ❌ Люблю силовые тренировки ✅ Гулять люблю и пообщаться на интересные темы

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб
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