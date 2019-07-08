Слушаю любую музыку, кроме репа (просто мало что нравится из него). Любимые жанры рок и альтернатива. Люблю фотографировать, петь, смотреть летсплеи, и много другого по мелочи.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян ☣️ Токсичность

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