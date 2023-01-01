Владимир

Профиль пользователя Bubu

О себе Люблю джаз, поп-рок и местные, малоизвестные группы. Совершенно неспортивная, но буду рада, если найдется терпеливый спортсмен(ка) для компании.



Художница и программист. Могу поддержать почти любую беседу.

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