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Владимир
Профиль пользователя Bubu

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О себе

Люблю джаз, поп-рок и местные, малоизвестные группы. Совершенно неспортивная, но буду рада, если найдется терпеливый спортсмен(ка) для компании.

Художница и программист. Могу поддержать почти любую беседу.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💨 Кальян

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулись 83 участника

маленькое фото пользователя YchWiLL

Санкт-Петербург → пообщаться

Общение ради общения, расскажи как прошел твой день и о чем думаешь

Откликнулось 5 участников

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