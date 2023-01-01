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Владимир
Люблю джаз, поп-рок и местные, малоизвестные группы. Совершенно неспортивная, но буду рада, если найдется терпеливый спортсмен(ка) для компании.
Владимир
Профиль пользователя Bubu
О себе
Люблю джаз, поп-рок и местные, малоизвестные группы. Совершенно неспортивная, но буду рада, если найдется терпеливый спортсмен(ка) для компании.
Художница и программист. Могу поддержать почти любую беседу.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
Участие в других событиях
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