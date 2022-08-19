Владимир
Профиль пользователя animeschca29

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О себе

Люблю слушать рок или k pop , anime музыку . Играю в геншин и смотреть сериалы до соплёй. Увлекаюсь аниме, и косплеим . Да и просто общения люблю ищу подругу или друга . Буду всем рада.

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Владимир → пообщаться

Хочу найти подругу .

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Blin_blinsky
Москва → Другое

Нужен человек который так же как и я люблю голосовые в телеграмм

маленькое фото пользователя tyomasssb
Москва → Другое

ищу дрyга или подругу в инете

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