Владимир
Профиль пользователя AmDm

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О себе

Гоняюсь за новыми эмоциями и ощущениями. Хочу новых людей. С интересными историями:)

Обожаю живые концерты, путешествия, настольные игры:)
Ну и вообще за любой движ:)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Владимир → путешествия

Автостоп до Питера

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