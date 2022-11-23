Люблю походы на природу летом, и кататься на сноуборде зимой. Люблю музыку, играю на бас гитаре, слушаю от панк-рока до debt. Кошатник. Нравятся фильмы с Бренданом Глиссандо. Читаю научную фантастику (сейчас это Задача трёх тел)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб

Владимир → прогуляться, перекусить Прогуляться по Суздалю в жаркий выходной день.

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