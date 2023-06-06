⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Владикавказ

Владикавказ
Профиль пользователя SashaEvans

фото пользователя SashaEvans
фото #2 пользователя SashaEvans
фото #3 пользователя SashaEvans
фото #4 пользователя SashaEvans
фото #5 пользователя SashaEvans
фото #6 пользователя SashaEvans
фото #7 пользователя SashaEvans

О себе

Ну сразу начну с того что зовут Сергей, и мне 20, переехал во Владикавказ из-за своей работы, на счет нее расскажу лично, не буду тут светить этим, в свободное время почти не чем не занимаюсь, люблю прогулки по городу, сходить в интересные места, ну, а так остальное расскажу потом лично

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Владикавказ → прогуляться, перекусить
Прогуляться в интересное место с кем нибудь
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Владикавказ

Ищешь друзей и компанию в городе Владикавказ?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владикавказ.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.