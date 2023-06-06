Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать

🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Ищешь друзей и компанию в городе Владикавказ?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Владикавказ.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.