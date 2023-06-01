Владикавказ
Профиль пользователя Gleb_00

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О себе

Люблю слушать музыку, заниматься разными видами спорта и очень сильно люблю гулять

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Владикавказ → пообщаться

Люблю общаться онлайн

Владикавказ → прогуляться, перекусить

Просто люблю гулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Mira.Al
Казань → Другое

Что делает вас счастливыми? Что дает энергию и позитивные эмоции?

маленькое фото пользователя PANDA_P
Владивосток → Другое

В чем смысл жизни?

маленькое фото пользователя Jliana
Липецк → Другое

хочу найти людей с которыми можно будет пообщаться на разные темы

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