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Владикавказ
Профиль пользователя Ekud

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О себе

Горы, автопутешествия, гастрономия. #tripek TG

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🚶‍♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📚 Книги🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Грозный → прогуляться, перекусить

Проведу с удовольствием время

Москва → другое

Кто любит театр? В пятницу МХТ им Чехова #13

Грозный → прогуляться, перекусить

Грозный, прогулка

Пятигорск → прогуляться, перекусить

Прогуляться в Пятигорске

Москва → сходить на мероприятие

Театр #13 мхт им.Пушкина

Пятигорск → прогуляться, перекусить

С 26 августа по 3 сентября поехать в Тбилиси

Москва → другое

Театр мхт им чехова "Далёкая 🌈 "

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 182 участника

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Саратов → пообщаться

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

Откликнулось 46 участников

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Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулись 34 участника

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Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулись 33 участника

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Москва → пообщаться

Давайте поговорим на тему того, как не вестись на поводу мудаков

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Kr_istin_a

Ставрополь → пообщаться

Ты можешь: 1) написать мне о проблемах; 2) задать вопрос;

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Yana_arkh

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на Квиз, please ( или что-то в этом духе)

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Yasmi99

Буденновск → прогуляться, перекусить

Сходить в кальянную, клуб

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя pvictoryy

Москва → пообщаться

поболтаем?) недавно тут

Откликнулись 3 участника

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Владикавказ → прогуляться, перекусить

Прогуляться в интересное место с кем нибудь

Откликнулся 1 участник

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