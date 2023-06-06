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Владикавказ
Владикавказ
Профиль пользователя Ekud
О себе
Горы, автопутешествия, гастрономия. #tripek TG
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎭 Театр🚶♀️ Прогуляться😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📚 Книги🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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