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Владикавказ
Профиль пользователя Didi20

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фото #2 пользователя Didi20

О себе

Интересуюсь правильным питанием , работаю на нелюбимой работе

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия

Не нравится:

🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно
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