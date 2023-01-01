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Владикавказ
Профиль пользователя Branemark1407

фото пользователя Branemark1407

О себе

Работаю, учусь в ординатуре, бегаю, тренируюсь, нравятся самые разные песни

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу, посидеть в кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулось 85 участников

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Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Откликнулось 35 участников

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