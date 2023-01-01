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Владикавказ
Владикавказ
Профиль пользователя Branemark1407
О себе
Работаю, учусь в ординатуре, бегаю, тренируюсь, нравятся самые разные песни
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
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