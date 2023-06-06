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Владикавказ
Профиль пользователя Abra

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О себе

Уже договорился со своими ассоциациями танцуя.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей

События пользователя

Владикавказ → прогуляться, перекусить

Пообщаться, погулять, перекусить, сходить в кино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя MuriMur

Смоленск → пообщаться

А давай поговорим о том, какую книгу ты читаешь?

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lyly

Адлер → пообщаться

Дома исчез интернет ,а у меня выходной, пришлось купить вина

Откликнулся 1 участник

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