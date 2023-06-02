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Витебск
Профиль пользователя MorningCappuccin

фото пользователя MorningCappuccin

О себе

Люблю много ходить пешком, читать книги и пить чаек🍵 Что-то знаю о путешествиях, программировании и спорте;)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Витебск → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить в чайную Pekoe, бахнуть чайку ;)

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