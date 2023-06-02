Люблю много ходить пешком, читать книги и пить чаек🍵 Что-то знаю о путешествиях, программировании и спорте;)

Был в сети вчера

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