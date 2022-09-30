Люблю настольные игры (особенно нравится Эволюция), нравится гулять за городом, но только в солнечную погоду ( очень не люблю комаров😄). Я любознательный человек, очень интересует, как все устроено. Для обсуждения нравится медицина, биология, искусство, история, психология. В целом нравится узнавать личность человека, я уверена, что в каждом (ну или почти в каждом) вагоны прекрасных взглядов, интересов и мыслей)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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