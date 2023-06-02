⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Витебск
Витебск
Витебск
Профиль пользователя KatherineV
О себе
Работаю, гуляю с собакой. Много читаю, но потом мало что помню). Пишу прозу для души. Ищу человека для общения за чашкой кофе или пива.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги📺 Политика✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Витебск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам