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Витебск
Профиль пользователя KatherineV

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О себе

Работаю, гуляю с собакой. Много читаю, но потом мало что помню). Пишу прозу для души. Ищу человека для общения за чашкой кофе или пива.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги📺 Политика✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб

События пользователя

Витебск → прогуляться, перекусить

Кофе+десерт или фастфуд, небольшая прогулка или общение в кафе.

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