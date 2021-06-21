Хочу больше ходить и нарабатывать норму шагов, движение жизнь.

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян

Видное → Другое Прогуляться по району, поболтать о всяком✌️

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