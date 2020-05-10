Великий Новгород
Профиль пользователя ZerVor
О себе
Меломан до костей, люблю прогулки в свободное от работы время.
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба
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