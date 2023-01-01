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Великий Новгород
Великий Новгород
Профиль пользователя Yusya_25
О себе
Люблю активный образ жизни
Была в сети на прошлой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🚴♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться
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События пользователя
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