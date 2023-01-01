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Великий Новгород
Профиль пользователя Yusya_25

фото пользователя Yusya_25

О себе

Люблю активный образ жизни

Была в сети на прошлой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Разговоры, делится своими эмоциями, просто душевное общение

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 357 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 75 участников

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Москва → пообщаться

Простое человеческое общение

Откликнулись 74 участника

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулись 32 участника

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Общение, знакомства , о интересах, как прошел день, фотосет, в личке, о грусном

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Ищу близких по духу людей и тех, с кем можно от души посмеяться

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Ищу друзей пока для онлайн общения, или прогулок по городу)

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Прогуляться, позаниматься спортом, активно провести время.

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Москва → пообщаться

Настольные игры

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