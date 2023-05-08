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Великий Новгород
Профиль пользователя Ulianaa

фото пользователя Ulianaa

О себе

girls, пошлите курить кальян и разговаривать о бывших 🦋

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💨 Кальян

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес
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