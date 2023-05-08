⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Великий Новгород
Великий Новгород
Великий Новгород
Профиль пользователя Ulianaa
О себе
girls, пошлите курить кальян и разговаривать о бывших 🦋
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💨 Кальян
Не нравится:
Другие пользователи из города Великий Новгород
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам