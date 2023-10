О себе

Too Old to Die Young.

Гуманитарий до мозга костей, большой любитель литературы: от Достоевского до Кретьена из Труа;

заядлый сериаломан и кошатник, эмпат, человек тонкой душевной организации и бунтующий домосед.

Ищу человека для души и жизни, тёплых объятий и жарких споров на кухне, прогулок и полежанок.