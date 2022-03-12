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Великий Новгород
Профиль пользователя Melmoth

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О себе

Too Old to Die Young.
Гуманитарий до мозга костей, большой любитель литературы: от Достоевского до Кретьена из Труа;
заядлый сериаломан и кошатник, эмпат, человек тонкой душевной организации и бунтующий домосед.
Ищу человека для души и жизни, тёплых объятий и жарких споров на кухне, прогулок и полежанок.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные✝️ Религия🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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