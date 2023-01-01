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Великий Новгород
Великий Новгород
Профиль пользователя Kiva1337
О себе
Кристина , 24года , замужем , так получилось , что особо нет друзей ( 1 друг и то сейчас нет возможности общаться , ищем с мужем( мужу 27) с кем можно сходить покурить кальян , съездить куда-то погулять , поговорить 😄
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎭 Театр
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