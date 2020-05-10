Инженер. Ремонтирую все от автомобиля до 3D принтера, программирую промышленные ПЛК и другие контроллеры. Слежу за здоровьем и питанием. Катаю на велосипеде, хожу пешком. Слушаю тяжёлую музыку.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес

😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 📺 Политика

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Великий Новгород.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.