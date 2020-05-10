Великий Новгород
Профиль пользователя EbomTocknulo
О себе
Инженер. Ремонтирую все от автомобиля до 3D принтера, программирую промышленные ПЛК и другие контроллеры. Слежу за здоровьем и питанием. Катаю на велосипеде, хожу пешком. Слушаю тяжёлую музыку.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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