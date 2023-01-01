⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Великий Новгород
Великий Новгород
Великий Новгород
Профиль пользователя BAnnaV
О себе
Очень люблю музыку, фильмы, гулять, путешествия. Образование высшее Экономика. В свободное время смотрю фильмы, передачи, гуляю,хожу за грибами, домашние дела, бывает посещаю кафе, кинотеатр, филармонию
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Великий Новгород
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам