Великий Новгород

Профиль пользователя BAnnaV

О себе Очень люблю музыку, фильмы, гулять, путешествия. Образование высшее Экономика. В свободное время смотрю фильмы, передачи, гуляю,хожу за грибами, домашние дела, бывает посещаю кафе, кинотеатр, филармонию

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