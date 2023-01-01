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Великий Новгород
Профиль пользователя BAnnaV

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О себе

Очень люблю музыку, фильмы, гулять, путешествия. Образование высшее Экономика. В свободное время смотрю фильмы, передачи, гуляю,хожу за грибами, домашние дела, бывает посещаю кафе, кинотеатр, филармонию

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия📚 Книги☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🪩 Ночной клуб

События пользователя

Великий Новгород → пообщаться

Я хочу найти близких людей по духу, для общения, встречь, и разговоров

маленькое фото пользователя Alinka_23
маленькое фото пользователя Atlanta
Откликнулись 2 участника

Великий Новгород → другое

хочу найти собеседников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 317 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 113 участников

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя Tanushka_kotik

Москва → пообщаться

Давай поболтаем ) чего там у тебя интересного ?😊

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Odino4ka

Санкт-Петербург → пообщаться

Общаться на практически любые темы

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Maru.vvvvv

Москва → пообщаться

Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Stacy_s

Брянск → пообщаться

Хочу просто пообщаться, возможно подружиться)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя prcfn

Москва → пообщаться

Жду всех желающих поговорить о жизни (даже можно на неё пожаловаться 🤖)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Vanya1408

Киров → пообщаться

Давайте поболтаем о кино, играх, музыке, мемах. О чем угодно в общем

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nadi1804

Санкт-Петербург → пообщаться

👋 В Питере совсем недавно) Ищу новые знакомства, друзей 😊

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Группа для тех кто ищет друзей 🦦

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Только позитив и котики 😇

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Познакомится с классными ребятами

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