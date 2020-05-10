- Играю в настольно-ролевые игры (бегаю за эльфийку по лесам, уничтожая злодеев) - Имею музыкальное образование и слушаю разнообразную музыку (люблю, когда в меня кидаются своими музыкальными находками) - Увлекаюсь кулинарией, в основном, выпечкой и люблю обмениваться рецептами - Посматриваю Ютуб, слушаю подкасты: тематика разнообразная, но из самых распространенных тем — психология, true crime, видеоигры, diy

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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