Узловая
Профиль пользователя Skorpion1989

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О себе

Слушаю попсу, люблю петь это моё хобби

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Тула → пообщаться

Ищу подругу, хочется простого искреннего человеческого общения 😊

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