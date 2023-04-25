Узловая
Профиль пользователя Anastasia20

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О себе

Учусь на повара кондитера. Есть сын.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Узловая → пообщаться

Ищу себе друга для общения . Давайте общаться

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