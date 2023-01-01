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Усть-Кут
Снимаю видео для ютюба, пишу истории и фанфики, учусь на воспитателя до.
Усть-Кут
Профиль пользователя Aksinia
О себе
Снимаю видео для ютюба, пишу истории и фанфики, учусь на воспитателя до.
И да мне 16, годом солгала. Просто задолбалась быть одной.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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