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Усть-Кут
Профиль пользователя Aksinia

фото пользователя Aksinia

О себе

Снимаю видео для ютюба, пишу истории и фанфики, учусь на воспитателя до.
И да мне 16, годом солгала. Просто задолбалась быть одной.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Усть-Кут → прогуляться, перекусить

Убиваем время, общаемся на разные темы.

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