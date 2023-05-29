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Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Профиль пользователя Juls_A
О себе
Если честно, у меня не плейлист, а "окрошка" из разных музыкальных направлений какая-то 🤪(от рок альтернативы до попсы). Из спорта люблю пешие прогулки (хоть по городу, хоть на природе), иногда хожу на лыжах в соседнем парке.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн
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