О себе

Если честно, у меня не плейлист, а "окрошка" из разных музыкальных направлений какая-то 🤪(от рок альтернативы до попсы). Из спорта люблю пешие прогулки (хоть по городу, хоть на природе), иногда хожу на лыжах в соседнем парке.