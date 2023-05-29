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Усть-Каменогорск
Профиль пользователя Juls_A

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О себе

Если честно, у меня не плейлист, а "окрошка" из разных музыкальных направлений какая-то 🤪(от рок альтернативы до попсы). Из спорта люблю пешие прогулки (хоть по городу, хоть на природе), иногда хожу на лыжах в соседнем парке.

Была в сети пару дней назад

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