Усть-Каменогорск
Профиль пользователя Julisss_14

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О себе

Меня зовут Юля
Я люблю слушать музыку и проводить время с друзьями

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

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