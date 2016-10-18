⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Уссурийск
Уссурийск
Уссурийск
Профиль пользователя Miron_Khabarov
О себе
Живу своей жизнью в роли студента и работника. Учусь, работаю и развиваюсь сам. Люблю гулять вечерами, когда ночь и звёзда и луна.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Уссурийск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам