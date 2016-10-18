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Уссурийск
Профиль пользователя Miron_Khabarov

фото пользователя Miron_Khabarov

О себе

Живу своей жизнью в роли студента и работника. Учусь, работаю и развиваюсь сам. Люблю гулять вечерами, когда ночь и звёзда и луна.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Уссурийск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить, походить по городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nastasia_01

Уссурийск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить

Откликнулся 1 участник

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