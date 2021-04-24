Всем привет, ищу хорошего парня для общения, я инвалид с детства 2 группы ищуих друзей ещё мне 31 год, я из города Ульяновска ульяновской области. По сути, я никому не нужна.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

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Ищешь друзей и компанию в городе Ульяновск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Ульяновск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.