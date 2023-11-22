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Ульяновск
Профиль пользователя Wenera90

фото пользователя Wenera90

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Отдохнуть, развеяться, прогуляться

маленькое фото пользователя Kristin
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristin

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Открыта для общения, времяпровождения, буду рада знакомству)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя ilka02

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Прогуляться,сходить в клуб

Откликнулись 2 участника

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