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Ульяновск
Очень люблю опенинги из аниме и музыку из разных жанрах.
Ульяновск
Профиль пользователя voxelmatt
О себе
Очень люблю опенинги из аниме и музыку из разных жанрах.
Люблю гулять по городу.
Начал любить путешествовать по городам (пока был только в Москве) планирую в след году в Питер поехать на концерт.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
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