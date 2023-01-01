⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ульяновск

Ульяновск
Профиль пользователя voxelmatt

фото пользователя voxelmatt

О себе

Очень люблю опенинги из аниме и музыку из разных жанрах.
Люблю гулять по городу.
Начал любить путешествовать по городам (пока был только в Москве) планирую в след году в Питер поехать на концерт.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Ульяновск

маленькое фото пользователя Den4ik
маленькое фото пользователя Rektrairs
маленькое фото пользователя Kissa30
маленькое фото пользователя Cvdf
маленькое фото пользователя mikhailtsaryov
маленькое фото пользователя Pillolaaa
маленькое фото пользователя Kinder
маленькое фото пользователя Stitch505
маленькое фото пользователя pice_of_summer
маленькое фото пользователя Dasha18
маленькое фото пользователя Diman32
маленькое фото пользователя Amaliya73
маленькое фото пользователя Gudw1n
маленькое фото пользователя Alexvanvlas
маленькое фото пользователя Benet_vir
маленькое фото пользователя Ren8ik
маленькое фото пользователя Elya4445
маленькое фото пользователя andrei55
маленькое фото пользователя Eleim
маленькое фото пользователя Captain_Boot
маленькое фото пользователя Katerina1995
маленькое фото пользователя Djek
маленькое фото пользователя Ksenia66
маленькое фото пользователя Skooter
маленькое фото пользователя Myskina
маленькое фото пользователя Tihon
маленькое фото пользователя Vjbyeb1987
маленькое фото пользователя AnSkir

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам