Ульяновск

Профиль пользователя viro.Page

О себе Люблю слушать музыку в наушниках,играть в моблу

Сам работаю,в свободное время и пишу песни,немного занимаюсь спортом,гуляю

Был в сети на прошлой неделе

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