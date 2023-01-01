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Ульяновск
Люблю слушать музыку в наушниках,играть в моблу
Ульяновск
Профиль пользователя viro.Page
О себе
Люблю слушать музыку в наушниках,играть в моблу
Сам работаю,в свободное время и пишу песни,немного занимаюсь спортом,гуляю
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия☣️ Токсичность🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
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