Ульяновск
Профиль пользователя Valdemar04

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О себе

Люблю читать, слушаю рок ,панк рок, люблю узнавать что то новое

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Ульяновск → пообщаться

Ищу новых знакомых с кем можно пойти оторваться на рок концертах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Amaliya73
Ульяновск → Другое

Природа, палатка, красоты волжских берегов

маленькое фото пользователя Kissa30
Ульяновск → Другое

Кто хочет прогуляться составить компанию

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