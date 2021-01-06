Ульяновск
Профиль пользователя Valdemar04
О себе
Люблю читать, слушаю рок ,панк рок, люблю узнавать что то новое
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан
События пользователя
Участие в других событиях
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