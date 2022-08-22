Ульяновск
Профиль пользователя Skooter
О себе
Работаю, отдыхаю.... Весёлый парень... Слушаю музыку играю на гитаре.. Один.... Хочу найти ту... Которая знает что хочет от жизни. Пишите... Буду рад Вам!!)
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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