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Ульяновск
Профиль пользователя Skooter

фото пользователя Skooter

О себе

Работаю, отдыхаю.... Весёлый парень... Слушаю музыку играю на гитаре.. Один.... Хочу найти ту... Которая знает что хочет от жизни. Пишите... Буду рад Вам!!)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить
Встретится, погулять, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое
Поговорим?
маленькое фото пользователя Sofiaf
Самара → Другое
Провести выходные
маленькое фото пользователя Katya9427
Самара → Другое
Провести время✌
маленькое фото пользователя Kissa30
Ульяновск → Другое
Кто хочет прогуляться составить компанию
маленькое фото пользователя Detailing2020
Москва → Другое
Пойти погулять
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