Ульяновск
Профиль пользователя Silent

фото пользователя Silent

О себе

Люблю музыку (преимущественно рок, металл), рукоделие, книги и интересные фильмы (хорроры особенно люблю :))

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Пойти на рок металл фест

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Silver_lea
Владимир → Другое

Лучше с девушкой, не с целью отношений, а дружбы для

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