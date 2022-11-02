Ульяновск
Профиль пользователя Sergey_A
О себе
Zero people, burrito, animal jazz, хоккей с шайбой, гитара, аудиокниги.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🎮 Видеоигры
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