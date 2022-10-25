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Ульяновск
Ульяновск
Профиль пользователя Nodirbek
О себе
люблю спорт , мечта (полеты чтоб стали часть моей жизни)
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
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