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Ульяновск
Профиль пользователя Nodirbek

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О себе

люблю спорт , мечта (полеты чтоб стали часть моей жизни)

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто можеть помочь потестить , почекать комп , погнали посмотрим

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