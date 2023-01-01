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Ульяновск
Профиль пользователя Nastasishh

фото пользователя Nastasishh

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 573 участника

маленькое фото пользователя ilka02

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Прогуляться,сходить в клуб

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Elya4445

Ульяновск → прогуляться, перекусить

Пообщаться ,провести время

Откликнулись 2 участника

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