Ульяновск

Профиль пользователя Myskina

О себе Нравится: бродилки по городу, барные квизы, фотография и графический дизайн.

Хочу найти новых, легких на подъем людей для бюджетных поездок по области, походов на интересные мероприятия, разведку новых мест и простые посиделки.

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