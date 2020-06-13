⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Ульяновск
Ульяновск
Нравится: бродилки по городу, барные квизы, фотография и графический дизайн.
Ульяновск
Профиль пользователя Myskina
О себе
Нравится: бродилки по городу, барные квизы, фотография и графический дизайн.
Хочу найти новых, легких на подъем людей для бюджетных поездок по области, походов на интересные мероприятия, разведку новых мест и простые посиделки.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Ульяновск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам