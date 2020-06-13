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Ульяновск
Профиль пользователя Myskina

фото пользователя Myskina

О себе

Нравится: бродилки по городу, барные квизы, фотография и графический дизайн.
Хочу найти новых, легких на подъем людей для бюджетных поездок по области, походов на интересные мероприятия, разведку новых мест и простые посиделки.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь📚 Книги🖼 Выставка / музей

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💨 Кальян✝️ Религия

События пользователя

Ульяновск → сходить на мероприятие

Ищу компанию на квизы, настолки, концерты, небанальные места, 30+

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

маленькое фото пользователя Ravana
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Ravana

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Приглашаю на спектакль

Откликнулся 1 участник

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